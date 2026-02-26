Депутаты ЗакСа одобрили создание лесопаркового пояса вокруг Петербурга

Законодательное собрание Санкт-Петербурга одобрило в первом чтении проект о создании лесопаркового зеленого пояса вокруг Северной столицы. Территория получит охранный статус, защищающий ее от застройки.

ЗакС Петербурга предложил принять в первом чтении проект о создании лесопаркового зеленого пояса вокруг Северной столицы. Инициативу поддержало абсолютное большинство участников дискуссии.

Председатель постоянной комиссии по экологии и природопользованию Алексей Макаров заявил, что у территории появится еще один охранный статус. По его словам, главное, что эти земли будут защищены от застройки.

Заместитель председателя Комитета по природопользованию Андрей Самусевич отметил, что объем лесопарка может быть увеличен, но не может становиться меньше. По его словам, необходимо объединить леса в единую систему.