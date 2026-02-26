Петербурженка избила мужчину ради интимной близости

Районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении обвиняемой в насильственных действиях сексуального характера и вымогательстве.

По версии следствия, фигурантка применила насилие к мужчине, принуждая его к действиям сексуального характера, а также угрожала шантажом.

Следователи установили, что женщина требовала от знакомого интимной близости, угрожая избиением. Мужчина отказался, и тогда она несколько раз ударила его, в том числе в пах.

Затем силой заставила совершить действия сексуального характера и снимала все на телефон для шантажа. Об этом сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

В результате потерпевшему были причинены физическая боль и нравственные страдания.