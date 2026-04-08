Россия и Китай могут продлить безвизовый режим до 2027 года

Россия и Китай возможно продлят действующее безвизовое соглашение, срок которого истекает осенью 2026 года. Такое решение может стать следующим шагом в укреплении туристических и экономических связей между странами.

Представители Минэкономразвития сигнализируют о высокой вероятности продления безвизового режима с Китаем. Эксперты согласны, что данная инициатива практически неизбежна. Однако их мнения расходятся о последствиях для экономики, туризма и инфраструктуры, сообщает «ФедералПресс».

Эксперт Российского союза туриндустрии Павел Белов подчеркнул, что решение во многом предопределено текущей повесткой. По его словам, 2026 год объявлен годом Китая в России, а Китай сегодня является ближайшим экономическим партнером и союзником. В этом случае продление безвизового режима является естественным шагом в рамках сближения стран. Эксперт по бизнесу с Китаем Дмитрий Хохлов заявил, что вероятность не только продления, но и расширения соглашения высока. Текущий формат уже показал свою эффективность. Член Торгово-промышленной палаты Сергей Субботин добавил, что инициатива изначально исходила от Китая и была поддержана Россией зеркальными мерами.

Главный эффект безвизового режима уже очевиден. Речь идет о росте туристического потока. Белов отметил, что безвиз заметно оживил взаимный туризм. Китайцы активно едут в Россию, а россияне в Китай.

Хохлов фиксирует серьезный рост в данной сфере. Так, в Приморье и Амурской области увеличение турпотока в первые месяцы достигало от 80 до 110% в годовом выражении. Однако Субботин считает эффект ограниченным. Эксперт напомнил, что и до введения безвиза существовали упрощенные механизмы въезда.