Блогер Лерчек родила сына во время домашнего ареста

Российский блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, родила сына в одной из московских клиник. На данный момент она находится под домашним арестом по делу о выводе свыше 250 миллионов рублей в ОАЭ.

Ребенок появился на свет с помощью кесарева сечения, его вес составил 2,5 килограмма. На данный момент мать и малыш чувствуют себя хорошо. В настоящее время Чекалина остается в медицинском учреждении. Об этом сообщает РИА Новости. За два дня до родов суд разрешил блогеру посещение клиники.

Напомним, Лерчек обвиняется в выводе больше 250 миллионов рублей в ОАЭ и находится под домашним арестом.