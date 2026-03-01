Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало детальный снимок межзвездного объекта 3I/ATLAS, полученный зондом Juice. На кадре запечатлено газовое облако, хвост и выбросы вещества.

Изображение получено камерой JANUS зонда Juice 6 ноября 2025 года, когда аппарат находился примерно в 66 миллионах километров от цели. Съемка проведена через неделю после минимального сближения объекта с Солнцем.

На кадре зафиксирован момент активного выброса пыли и газа. Различимы яркая кома (газовое облако вокруг ядра), вытянутый хвост и тонкие струи, уходящие в пространство. Помимо JANUS, в наблюдениях участвовали другие приборы зонда. Общий массив данных включает свыше 150 изображений и измерения состава и частиц.

Несмотря на межзвездное происхождение, 3I/ATLAS демонстрирует поведение, типичное для комет Солнечной системы. По признакам активности и форме хвоста он напоминает обычное кометное тело, реагирующее на нагрев при сближении со звездой.