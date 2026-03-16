Ленобласть сохранила первенство в СЗФО по цифровизации

По итогам 2025 года Ленобласть поднялась на девятую строчку федерального рейтинга цифровой трансформации, улучшив предыдущий результат на шесть позиций. При этом регион сохранил первенство среди субъектов Северо-Западного федерального округа.

В отчете региональной администрации перечислены основные достижения в сфере цифровизации. Жители области подали 14 миллионов заявлений через портал «Госуслуги». К защищенным сетям подключили 216 медицинских организаций, сообщает «Невский проспект».

Все 45 органов власти региона полностью перешли на отечественное программное обеспечение. Показатель в 100% достигнут при подаче документов на бюджетные места в вузы через Единый портал госуслуг.