На капремонт в Петербурге направят 34 млрд рублей

В Смольном утвердили краткосрочный план капитального ремонта на 2026 год. Общий объем финансирования составит 33,8 миллиарда рублей. В рамках программы запланировано проведение 2,4 тысячи видов строительно-монтажных работ, а также разработка 2,8 тысячи проектов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В плане указаны ремонт 311 фасадов, 451 кровли и 1 203 инженерных систем. Кроме того, предусмотрена замена 672 лифтов в многоквартирных домах.

В администрации напомнили, что с 2019 года в городе выполнено почти 24,9 тысячи работ по капитальному ремонту. Общий объем финансирования за этот период достиг 143 миллиардов рублей, из которых 27 миллиардов составили средства государственной поддержки.