У сотрудника СПбГУ нашли инфекционное заболевание

Роспотребнадзор проводит санитарно-эпидемиологическое расследование в связи с выявлением инфекционного заболевания у сотрудника Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).

По данным пресс-службы Межрегионального управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти, в СПбГУ зарегистрирован случай инфекционного заболевания у одного из сотрудников. На основании произошедшего инцидента в ведомстве организовали санитарно-эпидемиологическое расследование.

Специалисты проведут комплекс противоэпидемических мероприятий. Сотрудники Роспотребнадзора определят круг контактных лиц и организовали их обследование. Также будут проведены дезинфекционные мероприятия. Ситуация находится на контроле ведомства.