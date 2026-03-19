Глава «Нетфликса» сообщила о продолжении сотрудничества с Гарри и Меган

Главный директор по контенту компании «Нетфликс» Бела Баджария опровергла слухи об ухудшении отношений стримингового гиганта с принцем Гарри и Меган Маркл. Она подтвердила, что компания продолжает сотрудничество с парой над фильмами и телепроектами.

Баджария подтвердила, что «Нетфликс» по-прежнему работает с парой над кинематографическими и телевизионными проектами. Она напомнила об успешном документальном фильме «Гарри и Меган», вышедшем в 2022 году.

Однако некоторые источники сообщили, что сотрудники компании не готовы открыто демонстрировать поддержку паре. По словам источника, потенциал для нового сезона шоу «С любовью, Меган» существует, но желающих работать с Сассексами на данном этапе немного, сообщает The Mirror.

В 2025 году пара подписала с «Нетфликс» многолетнее соглашение с правом первоочередного просмотра. По мнению экспертов, данный документ свидетельствует о снижении стоимости контракта по сравнению с первоначальной сделкой 2020 года, которую оценили более чем в 100 миллионов долларов.

Напомним, что ранее появилась информация о проблемах в партнерстве стримингового сервиса с герцогом и герцогиней Сассекскими. По данным инсайдеров, компания утратила интерес к бесконечным вариациям на тему королевского ухода. Платформа все чаще сомневается в целесообразности дальнейшего сотрудничества, особенно на фоне скромных рейтингов проектов с участием Меган.