Ущерб от аферы с фиктивными дворниками в Петербурге превысил 5 миллионов

В Приморском районе Санкт-Петербурга возбуждены уголовные дела о мошенничестве с фиктивным трудоустройством дворников.

Сотрудники ООО «ЖКС № 4 Приморского района» и бывший работник ООО «ЖКС № 1 Приморского района» стали фигурантами уголовных дел по статье о мошенничестве.

По версии следствия, в период с 2021 по 2025 год обвиняемые фиктивно оформили мужчину на должность дворника. Он получал заработную плату, фактически не выполняя трудовые обязанности, а затем переводил эти средства на счета организаторов схемы. Общая сумма ущерба от этих действий составила свыше 2,3 миллиона рублей.

Согласно материалам расследования, аналогичная схема действовала в период с 2020 по 2023 год. Еще один мужчина был фиктивно трудоустроен дворником сразу в две организации. Полученные деньги он перечислял на счет начальника отдела благоустройства. За три года таким образом было похищено больше 2,7 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Следователи провели обыски по местам жительства и работы подозреваемых. Всем троим фигурантам избрана мера пресечения. В настоящее время проводятся следственные действия.