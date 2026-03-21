Ровно 26 лет назад взрыв на шахте «Комсомолец» унес жизни 12 горноспасателей

В городе Ленинске-Кузнецком 21 марта 2000 года на шахте «Комсомолец» произошел взрыв, начавшийся с нарушения правил безопасности при сварочных работах, и привел к гибели 12 горноспасателей, которые пришли под землю для ликвидации последствий аварии, но оказались в смертельной ловушке после второго взрыва.

Шахта «Комсомолец», сданная в эксплуатацию в 1933 году, имела статус сверхкатегорной по метану и была опасна из-за высокой концентрации угольной пыли, пишет «ФедералПресс». В день трагедии в первую смену на участке с газоотсасывающими установками отключили один из вентиляторов из-за неисправности подшипника.

Механик участка дал наряд на демонтаж вала, а для удобства работ принял решение приварить петли непосредственно к конструкции. В этот момент в диффузоре газоотсасывающей установки воспламенился метан. Пламя мгновенно распространилось в шахту, вызвав возгорание с последующей серией взрывов. В результате кровли выработок обрушились, а в лаве № 1844 начался пожар.

Из опасной зоны эвакуировали всю смену — 457 горняков. Во второй половине дня к обследованию выработок приступили два отделения горноспасателей Кемеровского ОВГСО. Для изоляции аварийного участка было принято решение возвести взрывозащитные перемычки. Однако расчет безопасного расстояния оказался ошибочным. В 20:45 произошел второй мощнейший взрыв, связь с отделениями прервалась.

Тела восьмерых погибших извлекли из-под завала протяженностью 80 метров к двум часам ночи. Останки последних четырех горноспасателей подняли на поверхность только в 9 утра. Погибшим было от 26 до 49 лет, у них осталось 22 ребенка.

Прокуратура предъявила обвинения механику участка и электрослесарю, которые приняли решение о проведении сварочных работ в непосредственной близости от газоотсасывающей установки. Аварийный участок шахты затопили для тушения пожара. Инцидент стал первым серьезным взрывом на шахте «Комсомолец» за многие годы — последняя крупная авария здесь фиксировалась в 1980 году, когда при возгорании конвейерной ленты погибли семь человек.