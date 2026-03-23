Пассажиры рейса Шанхай — Петербург провели почти сутки в самолете

Пассажиры рейса Шанхай — Санкт-Петербург провели в самолете почти сутки. Борт не смог приземлиться в Пулково из-за ограничений на прием воздушных судов и ушел на запасной аэродром в Москву.

Самолет вылетел из Шанхая 22 марта в 13:45 и должен был приземлиться на территории Петербурга в 19:00. Однако из-за ограничений на прием воздушных судов в аэропорту Пулково борт не смог совершить посадку. Лайнер долгое время кружил над Ленинградской областью и соседними регионами, после чего принял решение уйти на запасной аэродром в Москву. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash на Мойке.

На данный момент самолет находится в Шереметьево. Пассажиров выпустили из салона для получения багажа. Рейс в Петербург выполняться не будет, поэтому людям предстоит добираться до Северной столицы самостоятельно.