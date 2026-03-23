Астрономы выступили против проекта гигантского орбитального зеркала

Ученые считают, что запуск 50 тысяч орбитальных зеркал и миллиона центров обработки данных компанией «СпейсИкс» уничтожит ночное небо.

Международное астрономическое сообщество критикует два космических проекта. Калифорнийский стартап «Рефлект Орбитал» планирует вывести на орбиту 50 тысяч зеркал шириной около 55 метров для отражения света на наземные солнечные электростанции. Компания «СпейсИкс» Илона Маска намерена запустить миллион орбитальных центров обработки данных для развития искусственного интеллекта.

Заместитель исполнительного директора Королевского астрономического общества Великобритании Роберт Масси, назвал эти планы уничтожением важной части человеческого наследия. По его оценкам, при реализации проектов ночное небо станет в три раза ярче. При наблюдении под углом вращающиеся зеркала будут сопоставимы по яркости с Венерой, сообщает «Спейс.ком».

Астроном Европейской южной обсерватории Оливье Эно сообщил, что телескоп в Чили потеряет до 10% пикселей на каждом изображении из-за спутников «СпейсИкс». Для некоторых типов наблюдений потери могут достичь 30%. Общее увеличение яркости неба от зеркал заставит астрономов утроить время экспозиции. Также подобные условия сделают невозможным наблюдение слабых объектов.

Исследователь светового загрязнения Фабио Фельчи заявил, что безопасный предел количества спутников на орбите уже превышен. Ученый призвал к введению «красной линии» по аналогии с другими загрязняющими веществами. Астрофизик Ноэлия Ноэль отметила, что масштабирование до сотен тысяч ярких объектов и преднамеренное освещение Земли с орбиты изменит ночное небо с глубокими последствиями для астрономии, экосистем и культурного наследия.