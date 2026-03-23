Аэропорт Пулково возобновил прием и отправку самолетов

Аэропорт Пулково возобновил прием и отправку воздушных судов после ночных ограничений. Полеты выполняются по согласованию с соответствующими органами в целях безопасности.

В пресс-службе Росавиации сообщили о возобновлении работы аэропорта Пулково. Ночью в понедельник на территории авиагавани вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

На данный момент возобновил прием и отправку самолетов по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что режим воздушной опасности в регионе снят. За время атаки силы ПВО уничтожили свыше 70 беспилотников. В результате инцидента пострадавших не зафиксировано.