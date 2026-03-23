Синоптик Колесов сообщил жителям Петербурга о теплой погоде до конца недели 

Теплая погода сохранится в Санкт-Петербурге на этой неделе, днем столбики термометров поднимутся до 12 градусов. Ожидаются небольшие дожди, связанные с прохождением атмосферных фронтов.

Начальник Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов сообщил в своем Телеграм-канале, что погода на неделе останется преимущественно теплой, хотя будет меняться волнами из-за облачности и осадков. В начале недели ожидается солнечная погода, максимальная температура воздуха превысит десять градусов.

Синоптик отметил, что завтра через Ленинградскую область пройдет атмосферный фронт, который принесет облачность. Значительных осадков не ожидается, местами возможен небольшой дождь. Ветер сменится на западный, поэтому в городе похолодает по сравнению с сегодняшним днем и последующими днями, температура воздуха составит 7–9 градусов.

В середине недели дожди ожидаются в среду и четверг, но погода останется теплой. Ночью в Северной столице отрицательных температур пока не фиксируется, днем воздух прогреется до плюс 10–12 градусов. Исключение составляет район у залива, где температура остается ниже и составляет до семи градусов.