Татьяна Буланова опровергла сообщения о госпитализации после концерта

Певица Татьяна Буланова опровергла информацию о своей госпитализации. Артистка сообщила, что чувствует себя лучше, а причиной недомогания стали простуда и переутомление.

В Сети появилась информация о том, что Татьяна Буланова оказалась под капельницей после концерта. Певица в беседе с 360.ru опровергла эти сообщения, назвав их ложной тревогой. По ее словам, причиной недомогания стали простуда и переутомление, однако сегодня состояние уже лучше.

Артистка добавила, что продолжает работать в плотном гастрольном графике. Так, очередной тур у певицы завершает концертом в Пензе, а 27 марта начинается следующий.