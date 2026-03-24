Люди и животные могут одинаково оценивать звуки

Ученые выяснили, что людям нравятся те же самые звуки, которые самки животных выбирают для привлечения самцов.

Биологи и психологи из Техасского университета в Остине подтвердили гипотезу Чарльза Дарвина о том, что люди и животные обладают схожими эстетическими вкусами.

Исследователи разработали онлайн-игру, в которой приняли участие свыше четырех тысяч добровольцев со всего мира. Участники слушали пары звуков, издаваемых самцами 16 видов животных. В их число вошли лягушки, птицы, млекопитающие и насекомые. Предыдущие полевые исследования уже определили, какой звук из каждой пары предпочитают самки. Участники не знали о выборе животных и просто выбирали звук, который им больше нравился, сообщает Planet Today.

Результаты эксперимента показали серьезное совпадение. Когда животные проявляли сильное предпочтение к определенному крику, люди с высокой вероятностью выбирали именно его. Это совпадение наблюдалось во всех группах животных. При этом участники принимали решение примерно на 50 миллисекунд быстрее, когда их выбор совпадал с выбором животного. Такой результат свидетельствует о быстрой обработке звука мозгом.

И люди, и животные предпочитали звуки с акустическими украшениями, отметили авторы исследования. Под этим термином понимаются дополнительные звуки, такие как трели, щелчки или низкочастотное хихиканье, которые добавляются к основному звуку. Также оба предпочитали звуки предков, то есть основные звуки, существовавшие долгое время в эволюционной истории вида.

По словам ученых, люди в целом предпочитали низкие звуки, тогда как животные не разделяли этого предпочтения. Люди также выбирали песни птиц, выросших в изоляции. В то же время самки птиц предпочитали песни самцов, которые обучались у старших учителей.