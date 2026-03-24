Продавцам запретят завышать цены при покупке в рассрочку

С 1 апреля вступает в силу новый закон о рассрочке, который запрещает продавцам устанавливать разные цены на один и тот же товар в зависимости от способа оплаты. Максимальный срок беспроцентной рассрочки составит шесть месяцев, а с 2028 года сократится до четырех.

В России начнет действовать новый закон о рассрочке, направленный на повышение прозрачности рынка и защиту прав потребителей. Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко в беседе с NEWS.ru заявил, что сервисы рассрочки перейдут под контроль Центробанка. Продавцам и исполнителям запретят устанавливать разные цены на товары и услуги одного вида в зависимости от того, оплачивает покупатель покупку сразу или в рассрочку.

Максимальный срок беспроцентной рассрочки установлен в шесть месяцев с 1 апреля 2026 года. С 1 апреля 2028 года этот период сократится до четырех месяцев. Щербаченко подчеркнул, что при покупке на сумму свыше 50 тысяч рублей информация о рассрочке будет передаваться в Бюро кредитных историй. Любые просрочки будут влиять на кредитную историю заемщика при получении других кредитов и ипотеки.

Эксперт рекомендует внимательно читать договор, проверять правила закрытия рассрочки и других кредитных обязательств.