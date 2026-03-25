Авито: ресейл комплектующих для ПК в Петербурге обогнал продажи новых деталей

Эксперты Авито проанализировали динамику продаж комплектующих на платформе и зафиксировали кратный рост спроса на оперативную память, SSD и жесткие диски в сегменте вторичного рынка. В Санкт-Петербурге доля товаров «с рук» в этих категориях достигла 72%.

Как сообщили в пресс-службе Авито, в зимние месяцы 2025–2026 года продажи SSD в ресейле увеличились в шесть раз в годовом выражении, оперативной памяти — в два раза, жестких дисков — на 43%. Для сравнения, продажи новых SSD выросли в 2,5 раза, оперативной памяти — на 56%, жестких дисков — на 35%.

Всего на платформе по запросу «Оперативная память» сейчас размещено более 100 тысяч объявлений.

Руководитель по развитию бизнеса телеком и IT в Авито Сергей Ногин связал такой рост с эффектом от бума нейросетей: серверы для ИИ требуют оперативной памяти для вычислений, видеопамяти для ускорения и накопителей для хранения данных, что привело к повышенному спросу и подорожанию новых комплектующих.

В этих условиях, по его словам, вторичный рынок становится востребованным каналом, где покупатели находят решения с оптимальным соотношением цены и качества.