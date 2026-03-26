ИИ помог астрономам найти 100 новых экзопланет

Астрономы с помощью искусственного интеллекта обнаружили 118 новых экзопланет в данных, собранных космическим аппаратом «ТЕСС». Программа «Рэйвен» также выявила свыше двух тысяч кандидатов в планеты, половина из которых ранее не были известны.

Исследователи из Уорикского университета разработали программу искусственного интеллекта «Рэйвен», которая проанализировала данные телескопа «ТЕСС» за первые четыре года его работы. Результаты их работы доступны на сайте-репозитории статей arXiv.

Алгоритм изучил свыше 2,2 миллиона звезд в поисках планет. В результате программа подтвердила существование 118 новых экзопланет и выявила больше двух тысяч высококачественных кандидатов. Почти тысяча из них ранее не были обнаружены.

Руководитель группы Марина Лафарга Магро отметила, что это одна из наиболее хорошо изученных выборок планет, расположенных близко к Земле. Она поможет определить наиболее перспективные системы для будущих исследований. Разработчик программы Андреас Хаджигеоргиу пояснил, что алгоритм обучен на сотнях тысяч смоделированных планет и других астрофизических событий. Это позволяет ИИ отличать реальные планеты от ложных сигналов.

Исследование показало, что примерно у десяти процентов звезд, подобных Солнцу, есть планеты на близких орбитах. Планеты размером с Нептун в таких системах встречаются в 0,08% случаев. Этот результат подтверждает существование так называемой «нептуновой пустыни».