Глава Петроградского района пригласил петербуржцев к прямому диалогу

Новый глава Петроградского района Санкт-Петербурга Дмитрий Ваньчков пригласил жителей к личному диалогу и провел первую встречу с гражданами. На приеме обсуждались содержание многоквартирных домов и работа коммунальных служб.

На первом приеме граждан в администрации вместе с представителями профильных служб Ваньчков рассмотрел ключевые обращения, включая вопросы содержания многоквартирных домов и работы коммунальных служб. Глава района выслушал мнения жителей и отметил, что некоторые вопросы требуют детальной проработки.

На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Ваньчков подчеркнул, что для эффективной работы важен конструктивный диалог с жителями. Он пообещал решать возникающие проблемы совместно.

Глава района также рассказал, как записаться на прием. Сделать это можно через электронную приемную на сайте администрации, письмом по адресу на Большой Монетной улице или лично в приемной администрации. По словам Ваньчкова, личный контакт с жителями является важной частью работы.