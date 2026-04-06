Авито Авто назвало самые востребованные новинки 2025 года

Специалисты «Авито Авто» проанализировали спрос на новые легковые автомобили, появившиеся в продаже за последние полтора года, и составили рейтинг самых популярных моделей по итогам января–марта 2026 года. Первое место занял кроссовер TENET T7.

Как сообщили в пресс-службе Авито, в первом квартале 2026 года доля машин, дебютировавших на российском рынке в 2025-м, достигла почти 20% от всего объёма предложений новых авто. Лидером по интересу пользователей и доле в предложении стал TENET T7 (3,8% и 4,8% соответственно) со средней ценой 2,9 млн рублей. Следом идёт TENET T4 (3,7% интереса, 4,5% предложения, 2,3 млн рублей). Замыкает первую тройку LADA Iskra (1,8%, 1,2%, 1,5 млн рублей). Четвёртую строчку занял Jetour T1 (1,0% интереса, 1,0% предложения, 3,9 млн рублей), пятую – TENET T8 (0,8%, 1,1%, 3,8 млн рублей).

В топ-10 также вошли Belgee S50 (0,6%, 0,4%, 2,2 млн рублей), EXEED Exlantix ET (0,4%, 0,4%, 7,0 млн рублей), Geely EX5 EM-i (0,4%, 0,8%, 3,9 млн рублей), Chery Tiggo 7L (0,3%, 0,5%, 2,9 млн рублей) и HAVAL H7 (0,3%, 0,6%, 4,0 млн рублей).

В пресс-службе Авито Авто добавили, что TENET T7 представляет собой удлинённую на 40 мм версию Chery Tiggo 7 Pro Max и оснащается мультимедийным экраном 12,3 дюйма, панорамной крышей и системой кругового обзора. Компактный TENET T4, занявший второе место, уже в базе имеет подогрев руля, сидений, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. А LADA Iskra, которая стала одной из главных российских премьер, доступна в трёх кузовах и оснащается мультимедиа LADA EnjoY Evo.