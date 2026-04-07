Авито: доля продаж новых запчастей с гарантией достигла 42%

Авито подвёл итоги первого года работы опции гарантии на новые автозапчасти: покрытие сервиса выросло до 42% от всех новых комплектующих для легковых автомобилей, а в Санкт-Петербурге с бейджем «Гарантия производителя» чаще всего приобретают кузова (66% продаж), подвески (6%) и автосвет (5,5%).

Как сообщили в пресс-службе Авито также в пятёрку лидеров вошли двигатели (5%) и элементы тормозной системы (4,5%), а далее следуют электрооборудование (4%), запчасти рулевого управления (3%), детали системы охлаждения (2,5%), компоненты топливной и выхлопной системы (2%) и элементы трансмиссии с приводом (1%).

«Гарантия производителя в запчастях — один из главных драйверов, влияющих на выбор площадки для покупки и выбора автозапчастей. Согласно данным, доля пользователей, на чье решение о покупке на нашей площадке повлияло наличие гарантии, за квартал выросла с 54% до 65%», — отметил Роман Шемет, руководитель по развитию бизнеса Доверие и транзакция категории «Запчасти и Автосервисы» в Авито.

Как добавляют в Авито Авто, для вторичного рынка состояние автомобиля остаётся ключевым фактором ликвидности: спрос на машины в возрасте 5–10 лет на 8–10% превышает средние показатели, а покупатели в первую очередь обращают внимание на состояние кузова (41%) и общую надёжность (36%), поэтому запчасти с гарантией помогают продлить срок службы автомобиля и сохранить его привлекательность при перепродаже.