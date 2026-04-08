Зрители смогут увидеть Ларису Долину в спектакле режиссера Барщевского

Народная артистка России Лариса Долина получила роль в театральной постановке режиссера и адвоката Михаила Барщевского. Премьера спектакля в театре «Неформат» состоится 12 апреля.

Театральная постановка

Режиссер Михаил Барщевский в беседе с изданием 360.ru сообщил, что Долина сыграет в его спектакле. Он также присутствовал на пресс-завтраке с участием певицы, на который были приглашены журналисты. Однако подробности о постановке режиссер раскрывать заранее не стал.

На сайте театра «Неформат» указано, что в сюжете переплетутся две линии. Первая посвящена судье, который привык держать все под контролем и рассчитывать только на себя. Вторая линия рассказывает о медиамагнате, полагающем, что в жизни все можно купить. Премьера спектакля запланирована на 12 апреля в 19:00.

Сама Долина ранее поделилась, что сцена всегда спасала ее от плохих мыслей, и она всю жизнь старалась жить по совести. По словам певицы, ей было необходимо пройти этот путь, чтобы открыть в себе что-то новое и посмотреть на некоторые жизненные моменты другими глазами.

Снижение гонораров

Ранее стало известно, что Долина может заработать свыше 21 миллиона рублей на концерте в Санкт-Петербурге в ноябре. До скандала с продажей квартиры в Хамовниках в 2025 году артистка получала за частные выступления 3,5 миллиона рублей. Теперь ее цена снизилась до трех миллионов. При этом в ходе переговоров заказчик может добиться дополнительной скидки. На выступление певица готова согласиться за сумму от 2,3 миллиона рублей.

Концерт в баре Petter

Первый сольный концерт Ларисы Долиной в 2026 году прошел в московском баре Petter. За день до выступления цена билета снизилась с 15 тысяч до 800 рублей. Однако даже снижение стоимости не помогло заполнить зал платными зрителями.

Очевидцы отмечали, что за столиками сидели пожилые женщины, похожие на участниц программы «Московское долголетие», а также студенты музыкальной академии певицы. Цена билета в 800 рублей для заведения премиум-класса свидетельствует о том, что организаторы готовы отдавать места почти даром, лишь бы не демонстрировать пустой зал. В кассах нескольких площадок остаются нераспроданными билеты на ближайшие концерты певицы.