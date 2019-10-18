ДТП остановило трамваи на Маршала Говорова

ДТП остановило трамваи на Маршала Говорова
В результате ДТП движение трамваев оказалось перекрыто в обе стороны. Фото: "ДТП и ЧП Петербург"

Вечером 18 октября произошло ДТП с участием двух автомобилей.

ДТП, как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте», произошло на пересечении улиц Маршала Говорова и Корнеева в Кировском районе Петербурга.

В результате ДТП движение трамваев оказалось перекрыто в обе стороны. Для остального транспорта ДТП не стало помехой для движения.

О пострадавших информации не поступало.

Ранее Gazeta.SPb сообщало том, что в пятницу, 18 октября, на улице Оптиков у дома 35/1 водитель сбил пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе.

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