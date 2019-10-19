На Малой Карпатской произошло ДТП с участием каршеринга

На Малой Карпатской произошло ДТП с участием каршеринга
О пострадавших не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 19 октября во Фрунзенском районе произошло ДТП с участием каршерингового автомобиля сервиса «Яндекс. Драйв».

По словам очевидцев, водитель каршеринга не посмотрел в зеркало, отъезжая от обочины. В этот момент женщина попыталась объехать машину по встречке, но маневр не получился. Произошло столкновение.

«ЯндексДрайв, отъежая от обочины на Малой Карпатской не посмотрел в зеркало. Женщина на кроссовере на тормоз нажимать не захотела, а попыталась объехать по встречке. Не получилось. Автобусам не проехать», — сообщили в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Гатчинском районе Ленобласти произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Водитель за рулем ВАЗ 21140 пошел в обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся с Fiat Ducato, за рулем которого находился 60-летний мужчина.

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