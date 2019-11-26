В Совфеде предложили ввести штраф за отказ от маркировки собак и кошек

Закон об обязательной идентификации домашних животных необходимо принимать, но для того, чтобы он был реализован на практике, должны быть введены штрафы для граждан за уклонение от выполнения закона. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Алексей Майоров.

«Мы должны предусмотреть административную ответственность за пренебрежение нормой закона, если хозяин собаки или кошки не поведёт своё животное на обязательную идентификацию» , — заявил Майоров, сообщает РИА «Новости».

При этом он отметил, что речь идет о небольших штрафах.

Накануне стало известно, что Минсельхоз разработал законопроект об обязательной идентификации животных при помощи чипов и татуировок. Документ внесут на рассмотрение в Госдуму до конца этого года. Как сообщают «Известия», маркировке будут подлежать следующие домашние животные: кошки, собаки, мелкий и крупный рогатый скот, пушные звери, пчелы, рыбы, свиньи, верблюды, олени, лошади, ослы и мулы. Планируется, что эта процедура будет бесплатной. Хозяин животного сможет сам выбрать способ идентификации: татуировка, бирка или чип.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что собака вернулась к своим хозяевам спустя 12 лет, она пропала в 2007 году. Все произошло в американском штате Флорида.