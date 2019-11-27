Петербург опять оказался не готов к зиме

Зима пришла в Петербург неожиданно, в первую очередь для коммунальных служб.

Несмотря на визит в Петербург президента России Владимира Путина очищать дороги от наледи и посыпать их коммунальщики начали только во второй половине дня. Стоит отметить, что температура воздуха к тому моменту уже поднялась и эта наледь почти растаяла сама.

Гололед спровоцировал множество аварий. Так, среду, 27 ноября, в Петербурге на дорогах произошло более десятка ДТП. Например, на площади Мужества произошло три ДТП, еще два ДТП на КАД образовали пробку. Серьезная авария случилась на проспекте Обуховской обороны — две иномарки столкнулись в лоб.

Отметим, что за уборку в городе отвечают комитет по благоустройству и исполняющий обязанности председателя Сергей Малинин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что авария с участием 10-15 автомобилей произошла на внутреннем кольце КАД. По данным сервиса «Яндекс.Карты» на 08:30 утра, длина пробки на внутреннем кольце КАД на севере города составляет более четырех километров.