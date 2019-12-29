В Петербурге перед Новым годом готовили теракты

В Петербурге перед Новым годом готовили теракты
Фото: Baltphoto

ФСБ задержали двух россиян, которые хотели испортить петербуржцам праздники.

Об этом стало известно сегодня, 29 декабря. Обо всем сообщают РИА Новости. Уточняется, что информацию о готовящихся терактах предоставили американские спецслужбы. Президент России Владимир Путин позвонил главе США Дональду Трампу и поблагодарил его за информацию, которая помогла спасти десятки жизней.

Известно, что теракты готовили два россиянина. Сотрудники ФСБ смогли задержать их еще два дня назад.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что организатора теракта в подземке Петербурга перевели в другое СИЗО. Главного фигуранта уголовного дело о теракте в петербургском метро перевели в СИЗО-6 Ленобласти «Горелово». Ранее он отбывал свой пожизненный срок в «Крестах».

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