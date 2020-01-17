Строителей оштрафовали за дырявую крышу в детском саду Тихвина

Компания заплатит 150 тысяч рублей из-за потопа в дошкольном учреждении «Рябинка».

Об этом стало известно сегодня, 17 января. Обо всем рассказали в пресс-службе прокуратуры Ленинградской области. Кровлю в детском саду «Рябинка» должна была отремонтировать компания «АВС Строй» из Петербурга, за это ей обещали заплатить 3,6 миллионов рублей. Сроки выполнения работ сорваны – с крышей должны были разобраться еще 30 сентября 2019 года, из-за чего учреждение затопило. Воспитанников пришлось в срочном порядке переводить в сухие помещения.

В отношении подрядчика возбудили дело об административном правонарушении. Теперь компания должна выплатить 150 тысяч рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мужчина, унизивший участкового в «Магните», оштрафован на 50 тысяч. Своим поведением Алиев, как считает суд, подорвал авторитет полицейского и унизил его часть и достоинства.