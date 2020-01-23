В Петербурге покажут раритетные орудия времен ВОВ

Некоторые из них нельзя больше нигде увидеть.

Об этом стало известно сегодня, 23 января. Обо всем gazeta.spb.ru сообщили в пресс-службе Западного военного округа. В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи Минобороны РФ готовы показать посетителям раритетные орудия времен Великой отечественной войны. Среди них, например, 45-мм противотанковая пушка упрощенной конструкции, более известная как «Ленинградка». Долгое время экспонат пылился, но наконец его отреставрировали – за работу взялись сотрудники завода №7 им. Фрунзе.

В материалах сказано, что орудия почти полностью закрывали потребность Ленинградской фронта в противотанковой артиллерии. Они находились в войсках до конца 1944 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Науки нашли минометную мину времен ВОВ.