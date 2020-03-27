Антициклон принесет в Петербург солнечную погоду

В пятницу, 27 марта, погоду в Петербурге определит антициклон. Облаков станет меньше и воздух прогреется до 11 градусов тепла.

Облаков в небе будет мало, а осадков не ожидается. Об этом сообщил главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус в Facebook.

«В такой ситуации солнечные лучи обеспечат активный прогрев воздушных масс, и температурный фон окажется на 5…6 градусов выше климатической нормы»,- рассказал он.

Воздух прогреется до плюс 11 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. После аномально теплой зимы от грядущей весны и лета петербуржцы готовы ждать чего угодно.