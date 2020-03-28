В Петербурге ожидаются снег и дождь на выходных

В Петербурге ожидаются снег и дождь на выходных
В Петербурге ожидается дождь. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

На выходных в Петербурге ожидается холодная погода. В воскресенье, 29 марта, температура воздуха опустится до минус 1-3 градусов. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Согласно данным Росгидрометцентра, в субботу, 28 марта, в городе потеплеет до плюс 10 градусов, а в Ленобласти — до плюс 14-ти.

На следующей неделе ожидается похолодание. Ночами столбики термометров будут опускаться до минус 10 градусов, а днем температура воздуха будет колебаться от нуля до четырех градусов тепла. Ветер будет со скоростью 7-12 метров в секунду.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. После аномально теплой зимы от грядущей весны и лета петербуржцы готовы ждать чего угодно.

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