В Петербурге ожидается порывистый ветер и мокрый снег

В пятницу, 10 апреля, погода не будет заманивать петербуржцев на улицу. В городе ожидается мокрый снег и порывистый ветер.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в пятницу, 10 апреля, в Петербурге ожидаются осадки в виде мокрого снега. Ветер будет дуть северный, северо-западный со скоростью 6-11 метров в секунду. Днем воздух прогреется до плюс 6 градусов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. После аномально теплой зимы от грядущей весны и лета петербуржцы готовы ждать чего угодно.