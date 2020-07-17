Филиалы музея Пушкина открываются для посетителей

Всероссийский музей А.С. Пушкина открывает некоторые из своих филиалов для посетителей. Работу они возобновят 20 и 23 июля.

Экспозиции были временно закрыты из-за пандемии коронавируса. Открыть двери с 20 июля готовы Мемориальный музей-квартира Пушкина, Музей Державина и русской словесности его времени и Усадебный сад. Работу с 23 июля продолжит Мемориальный музей-лицей.

Доступ в филиалы получат одиночные посетители. Во время посещения они обязаны носить гигиеническую маску и соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра.

«Посещение Мемориального музея-квартиры А.С. Пушкина возможно с аудиогидом», — уточнили в пресс-службе комитета по культуре Петербурга.