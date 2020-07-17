Филиалы музея Пушкина открываются для посетителей

Филиалы музея Пушкина открываются для посетителей
Мемориальный музей-квартира Пушкина. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Всероссийский музей А.С. Пушкина открывает некоторые из своих филиалов для посетителей. Работу они возобновят 20 и 23 июля.

Экспозиции были временно закрыты из-за пандемии коронавируса. Открыть двери с 20 июля готовы Мемориальный музей-квартира Пушкина, Музей Державина и русской словесности его времени и Усадебный сад. Работу с 23 июля продолжит Мемориальный музей-лицей.

Доступ в филиалы получат одиночные посетители. Во время посещения они обязаны носить гигиеническую маску и соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра.

«Посещение Мемориального музея-квартиры А.С. Пушкина возможно с аудиогидом», — уточнили в пресс-службе комитета по культуре Петербурга.

Мемориальный музей-дача Пушкина и основная экспозиция «А.С. Пушкин. Жизнь и творчество» закрыты до особого распоряжения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге работу после перерыва возобновили Государственный Эрмитаж и Русский музей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
александр пушкин всероссийский музей пушкина музей новости спб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Диетолог назвал время, когда лучше всего худеть
Камеры на КАД начнут ловить «гонщиков» на участках ремонта
На элеронную почту Пулково анонимы прислали письмо с угрозами минирования рейсов
Маршруты автобусов изменят из-за работ на улице Коммуны
На Новомалиновской вспыхнул ангар с мусорными пакетами
Филиалы музея Пушкина открываются для посетителей
Закрытие фитнес-центров негативно скажется на здоровье петербуржцев
Во дворе дома Семенова расчистили стариное мощение