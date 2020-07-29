В Петербургу больницу №31 оштрафовали на 200 тысяч

В Петербургу больницу №31 оштрафовали на 200 тысяч
Больницу оштрафовали за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Фото: unsplash.com

Петроградский районный суд Петербурга привлек к ответственности СПб ГБУЗ «Городская клиническая больница №31». Учреждение поймали на нарушении санитарно-эпидемиологических требований. Несоблюдение мер привело к заражению и смерти 71-летнего врача.

«Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей», — сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Установлено, что не все сотрудники больницы были обеспечены масками. При поступлении новых пациентов анамнез собирался не в полном объеме, отсутствует информация о том, были ли их родственники в регионах с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Нет сведений о том, проводилась ли дезинфекция вентиляционных каналов.

Помимо этого, не все сотрудники старше 65 лет были переведены на удаленный формат работы. В результате 71-летний заведующий отделением лучевой диагностики заразился коронавирусом и скончался.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что поликлинику в Петербурге оштрафовали на 100 тыс. рублей за отсутствие средств защиты.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
больница №31 новости спб суд штраф


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
У метро «Бухарестская» столкнулись сразу три машины
Путин оценил ситуацию с коронавирусом в регионах России
Ученые разработали имплантат для подключения мозга к компьютеру
В Петербурге скончались еще 23 пациента с коронавирусом
В Петербурге задержали подозреваемых в содействии террористам
«Водоканал Санкт-Петербурга» модернизирует систему ...
Михаил Ефремов отказался признавать вину в смертельной аварии
ТРК «Европолис» хочет судиться со Смольным за открытие фуд-кортов