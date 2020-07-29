В Петербургу больницу №31 оштрафовали на 200 тысяч

Петроградский районный суд Петербурга привлек к ответственности СПб ГБУЗ «Городская клиническая больница №31». Учреждение поймали на нарушении санитарно-эпидемиологических требований. Несоблюдение мер привело к заражению и смерти 71-летнего врача.

«Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей», — сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Установлено, что не все сотрудники больницы были обеспечены масками. При поступлении новых пациентов анамнез собирался не в полном объеме, отсутствует информация о том, были ли их родственники в регионах с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Нет сведений о том, проводилась ли дезинфекция вентиляционных каналов.

Помимо этого, не все сотрудники старше 65 лет были переведены на удаленный формат работы. В результате 71-летний заведующий отделением лучевой диагностики заразился коронавирусом и скончался.