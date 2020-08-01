Частную службу скорой помощи на Чугунной выкупят под корпус горбольницы

Здание на Чугунной улице в Петербурге, которое занимала частная служба скорой помощи Coris, переоборудуют под корпус больницы Святого Луки.

Об этом стало известно в ходе встречи вице-губернаторов Олега Эргашева и Николая Линченко с генеральным директором компании «КОРИС Ассистанс» Львом Авербахом и бизнес-омбудсменом Петербурга Александром Абросимовым.

Предполагается, что в этом году город выкупит здание на Чугунной и проведет там ремонт. В корпусе разместят консультационное отделение, амбулаторно-стационарное отделение химиотерапии. Там же оборудуют отделение для реабилитации.

В основном корпусе больницы при этом намерены развивать хирургическое направление, а также отделение терапии и урологии.

Coris арендует помещение на Чугунной, компания уже нашла новее место.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в Петербурге больницу №31 оштрафовали на 200 тысяч рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических требований.