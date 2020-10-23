Первый снег, новые антикоронавирусные ограничения, готовность «Ленэкспо» — самые важные события прошедшей недели в Петербурге

При такой погоде самоизоляцию соблюдать не так обидно. Фото: Pixabay

При такой погоде самоизоляцию соблюдать не так обидно. Фото: Pixabay

В город стучится зима — в начале недели в Петербурге пошел первый снег, Смольный решил ужесточить меры, направленные на нераспространение коронавируса, петербуржцы, призванные на службу, отправились в армию, комитет по здравоохранению опроверг информацию о неготовности госпиталя в «Ленэкспо»: эти и другие события уходящей недели в традиционном дайджесте Gazeta.SPb.ru.

В Петербурге заработали новые антикоронавирусные меры. Они сохранятся до конца ноября. Так, организациям общественного питания теперь нельзя работать по ночам. Исключение: заведения на вокзалах, АЗС и в аэропорту. Детские игровые комнаты площадью более 50 кв. м, расположенные в ТЦ и заведениях общепита, не могут собирать у себя ребятню. А всем организациям и индивидуальным предпринимателям предписано получить QR-код и разместить его на видных местах.

А еще пассажиров без масок и перчаток с 26 октября перестанут пускать в общественный транспорт. Такое же правило распространится на такси. Об этом в четверг, 22 октября, сообщил комитет по транспорту.

А петербургским школьникам продлили осенние каникулы. Учеба начнется только 9 ноября. Об этом на своей странице в соцсетях рассказала вице-губернатор Ирина Потехина. Она выразила надежду, что ребята проведут это время дома в кругу семьи.

Впрочем, на улице становится несколько некомфортно — медленно, но верно наступают холода. Например, в начале этой недели в Петербурге и Ленобласти шел первый снег.

В продолжение холодной темы. В Петербурге завершилось строительство атомного ледокола «Арктика». Планируется создание еще четырех – «Сибирь», «Урал», «Чукотка», «Якутия». Об этом сообщили в Смольном.

Во вторник, 20 октября, состоялась первая отправка граждан, призванных этой осенью на военную службу. За тем, как это происходило во время пандемии коронавируса, наблюдал фотокорреспондент Gazeta.SPb.

Стало известно, кто из петербуржцев сможет бесплатно сдать тест на коронавирус. С нового года он станет частью программы ОМС.

Тем временем, комитет по здравоохранению объявил о готовности временного госпиталя в «Ленэкспо» к началу приема пациентов с Covid-19. 22 октября ведомство опровергло информацию о неспособности учреждения начать свою деятельность якобы из-за отсутствия лицензии. Отмечается, что соответствующего документа нет лишь у 5-го павильона (медицинский коллектив Госпиталя на ветеранов войн на работу не выходил), а у 7, 8 и 8а он есть. Лицензирование павильона №5 будет произведено после передачи оборудования.

21 октября в Петербурге прошло очередное заседание по делу историка Соколова. Напомним, экс-преподаватель СПбГУ обвиняется в убийстве своей возлюбленной — аспирантки Анастасии Ещенко. Так, коллега Соколова, выступивший в качестве свидетеля, охарактеризовал бывшего доцента как порядочного друга и профессионала своего дела. А сам обвиняемый за три месяца до гибели Ещенко представил ее сотрудникам вуза как невесту. Следующее заседание назначено на 26 октября.