Первый снег, новые антикоронавирусные ограничения, готовность «Ленэкспо» — самые важные события прошедшей недели в Петербурге

Первый снег, новые антикоронавирусные ограничения, готовность &#171;Ленэкспо&#187; &#8212; самые важные события прошедшей недели в Петербурге
При такой погоде самоизоляцию соблюдать не так обидно. Фото: Pixabay

В город стучится зима — в начале недели в Петербурге пошел первый снег, Смольный решил ужесточить меры, направленные на нераспространение коронавируса, петербуржцы, призванные на службу, отправились в армию, комитет по здравоохранению опроверг информацию о неготовности госпиталя в «Ленэкспо»: эти и другие события уходящей недели в традиционном дайджесте Gazeta.SPb.ru.

В Петербурге заработали новые антикоронавирусные меры. Они сохранятся до конца ноября. Так, организациям общественного питания теперь нельзя работать по ночам. Исключение: заведения на вокзалах, АЗС и в аэропорту. Детские игровые комнаты площадью более 50 кв. м, расположенные в ТЦ и заведениях общепита, не могут собирать у себя ребятню. А всем организациям и индивидуальным предпринимателям предписано получить QR-код и разместить его на видных местах.

А еще пассажиров без масок и перчаток с 26 октября перестанут пускать в общественный транспорт. Такое же правило распространится на такси. Об этом в четверг, 22 октября, сообщил комитет по транспорту.

Жителей просят использовать средства индивидуальной защиты. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

А петербургским школьникам продлили осенние каникулы. Учеба начнется только 9 ноября. Об этом на своей странице в соцсетях рассказала вице-губернатор Ирина Потехина. Она выразила надежду, что ребята проведут это время дома в кругу семьи.

Впрочем, на улице становится несколько некомфортно — медленно, но верно наступают холода. Например, в начале этой недели в Петербурге и Ленобласти шел первый снег.

Горожане фотографируют первый снег. Фото: vk.com/rayon_krasnoselskiy

В продолжение холодной темы. В Петербурге завершилось строительство атомного ледокола «Арктика». Планируется создание еще четырех – «Сибирь», «Урал», «Чукотка», «Якутия». Об этом сообщили в Смольном.

Во вторник, 20 октября, состоялась первая отправка граждан, призванных этой осенью на военную службу. За тем, как это происходило во время пандемии коронавируса, наблюдал фотокорреспондент Gazeta.SPb.

Осенний призыв в Санкт-Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru/Валентин Егоршин

Стало известно, кто из петербуржцев сможет бесплатно сдать тест на коронавирус. С нового года он станет частью программы ОМС.

Тем временем, комитет по здравоохранению объявил о готовности временного госпиталя в «Ленэкспо» к началу приема пациентов с Covid-19. 22 октября ведомство опровергло информацию о неспособности учреждения начать свою деятельность якобы из-за отсутствия лицензии. Отмечается, что соответствующего документа нет лишь у 5-го павильона (медицинский коллектив Госпиталя на ветеранов войн на работу не выходил), а у 7, 8 и 8а он есть. Лицензирование павильона №5 будет произведено после передачи оборудования.

21 октября в Петербурге прошло очередное заседание по делу историка Соколова. Напомним, экс-преподаватель СПбГУ обвиняется в убийстве своей возлюбленной — аспирантки Анастасии Ещенко. Так, коллега Соколова, выступивший в качестве свидетеля, охарактеризовал бывшего доцента как порядочного друга и профессионала своего дела. А сам обвиняемый за три месяца до гибели Ещенко представил ее сотрудникам вуза как невесту. Следующее заседание назначено на 26 октября.

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