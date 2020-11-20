Лекарственный ажиотаж, буйство стихии и цикличное обучение: чем петербуржцам запомнилась уходящая неделя

Лекарственный ажиотаж, буйство стихии и цикличное обучение: чем петербуржцам запомнилась уходящая неделя
Небольшой снег, который выпал 18 ноября, прибавил работы коммунальным службам. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Власти Петербурга анонсировали новый список антиковидных ограничений, горожане принялись скупать в аптеках лекарства и градусники, снежный шторм добавил головной боли коммунальщикам, для школьников придумали еще один формат обучения: эти и другие события в традиционном дайджесте Gazeta.SPb.

В понедельник, 16 ноября, в Петербурге вступили в силу новые ограничения, связанные с опасностью распространения коронавируса. А в середине недели, 18 ноября, власти города анонсировали еще один пакет мер, которые касаются деятельности ледовых катков и точек питания в ТЦ. Напомним, что до этого антикоронавирусные ограничения заработали с 9 ноября.

Инфографика Gazeta.SPb

Вместе с коронавирусом в городе начала бушевать стихия. В среду, 18 ноября, в Петербурге выпал небольшой снег и прибавил работы коммунальщикам, стал причиной многочисленных ДТП и задержки нескольких авиарейсов. А порывистый ветер оборвал в шести районах электрические провода. В четверг, 19 ноября, жертвами непогоды, которой присвоили «желтый уровень опасности», стали деревья, машины и светофоры. В целях безопасности даже пришлось закрыть сады и скверы.

Непогода стала причиной ДТП на трассе М-10. Фото: скриншот поста в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте»

Не обошлось и без других ЧП. В доме на Васильевском острове во время ремонта рухнули чердачные перекрытия. Выяснилось, что работы не были согласованы. А в особняке Котлова, что на площади Мужества, КГИОП обнаружил самовольные двери и балконную плиту — их установил собственник.

Особняк Котлова на площади Мужества. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Заболеваемость коронавирусом в городе продолжает расти, и напуганные петербуржцы стали скупать лекарства, а вместе с ними и градусники с пульсоксиметрами. Тем временем коек для пациентов с опасным недугом в Петербурге осталось чуть больше 10%. Власти города надеются, что ситуация улучшится, но предполагают, что с Covid-19 нам придется жить до весны.

Не успели родители петербургских школьников написать заявления на переход на смешанный формат обучения, как вице-губернатор Ирина Потехина анонсировала новый — цикличный. Что о нем думают городские учителя и директора учебных заведений — в материале Gazeta.SPb.

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