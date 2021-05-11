Ослабление ограничений и укол в замке графа Дракулы: новое о COVID-19 в России и мире 11 мая

Заболеваемость и смертность от коронавируса по всему миру вышла на плато, констатировали во Всемирной организации здравоохранения. В некоторых странах начали ослаблять ограничения. Пока массовая вакцинация продолжается. В Румынии сделать прививку можно даже в замке графа Дракулы.

О снижении заболеваемости в Северной и Южной Америке, а также в Европе ранее сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, в настоящее время наблюдается «неприемлемо высокое плато».

На этом фоне некоторые страны вводят послабления для ограничений. Так, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что в стране с 17 мая вместо четвертой степени ограничений начнет действовать третья. Британцам разрешат ходить в гости, в стране также откроются заведения общепита, музеи и отели, будет отменен запрет путешествий по стране.

В Германии начал действовать ряд послаблений для тех, кто прошел вакцинацию или переболел коронавирусом и имеет необходимое количество антител.

В Сан-Марино уже заявили о победе над коронавирусом. С 4 мая в республике не фиксировали ни одного нового заражения, смертность при этом сократилась до нуля. В Российском фонде прямых инвестиций при этом заявили: в Сан-Марино провели самую успешную в Европе кампанию по вакцинации. В стране используют российскую вакцину «Спутник V».

В других странах вакцинация населения продолжается. В Румынии прививку теперь можно сделать в замке Дракулы. Врачи там даже надевают накладные вампирские клыки. В этом пункте вакцинируют препаратом Pfizer.

Норвежские эксперты, между тем, рекомендовали правительству отказаться от использования вакцин от коронавируса AstraZeneca и J&J. Напомним, что в мире зарегистрированы случаи тромбоза после вакцин. Некоторые из них закончились трагедией.

В России также по-прежнему идет вакцинация населения. По словам главы министерства здравоохранения Михаила Мурашко, коллективный иммунитет к коронавирусу в стране должен сформироваться к осени.