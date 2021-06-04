Выступление Путина, льготная ипотека, договор на 868 млрд, соглашение с «Мегалайн», инвестиции в городские проекты на 200 млрд — третий день ПМЭФ-2021 в Петербурге

Выступление Путина, льготная ипотека, договор на 868 млрд, соглашение с &#171;Мегалайн&#187;, инвестиции в городские проекты на 200 млрд &#8212; третий день ПМЭФ-2021 в Петербурге
Фото: Gazeta.SPb

В пятницу, 4 июня, в Северной столице продолжается ежегодный Петербургский международный экономический форум. Среди главных событий третьего дня ПМЭФ-2021 — выступление президента Владимира Путина и заключение крупнейшего договора на 868 млрд рублей.

В своем выступлении глава государства прокомментировал текущую эпидемиологическую и экономическую ситуацию в России, а также рассказал о путях развития для страны. Путин напомнил о том, что отечественные строители завершили укладку первой нитки газопровода «Северный поток — 2» и «Газпром» уже готов пустить по трубам газ.

Кроме того, по мнению Путина, Россия должна разработать условия вакцинации для иностранных граждан — прививки отечественными препаратами для приезжих, однако, будут платными. Владимир Владимирович также поручил усилить борьбу с безработицей и запустить программу содействия занятости молодежи.

Президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ-2021. Фото: скрин трансляции

Одним из главных предложений президента стало продление льготной ипотеки до июля 2022 года, поскольку так резко закрывать программу, считает политик, нельзя. Ключевую ставку при этом поднимут с 6,5% до 7%, а максимальная сумма кредита будет для всех одинаковой – три миллиона рублей.

Конкретно для Петербурга третий день форума также имел важное значение. Комитет по инвестициям Петербурга и компания «Мегалайн» подписали соглашение о реализации двух крупных проектов — по развитию территории бывшей строительной площадки защитных сооружений «Горская» и строительству транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). Инвестиции в оба проекта составят 236 млрд рублей. Реализовать смелые планы намерены в ближайшем будущем.

Помимо прочего, «Мегалайн» совместно «Зингер Девелопмент» презентовали еще один проект, получивший название «Залив островов». Это должен быть искусственный намывной остров с последующей комплексной застройкой — жилой, коммерческой и социально-культурной. Объект появится в пяти километрах от «Лахта-центра».

Функционал каждого ТПУ будет определен на основе трех факторов: потребности конкретного района, загруженность транспортной сети и потребности жителей. Фото: megalinestroy.ru

Не отстает в экономических перспективах и Ленинградская область: на ПМЭФ-2021 сегодня подписали самое крупное для региона соглашение. В строительство газохимического комплекса в Усть-Луге вложат 868 миллиардов рублей.

Также 4 июня глава Петербурга Александр Беглов, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, руководитель Калининградской области Антон Алиханов и генеральный директор АО «ИК «РЖД-Инвест» Иван Григорович договорились о совместной работе над развитием российской Балтики. Масштабный проект подразумевает создание туристических маршрутов и объектов на отечественном побережье Балтийского моря. Помимо прочего, это позволить существенно увеличить поток туристов, приезжающих в регионы Балтики.

Попову возмутило присутствие людей без масок. Фото: Gazeta.SPb

Но хотя успех форума поражает, поведение участников и организаторов раскритиковала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она возмутилась тем, что многие посетители игнорируют защитные маски, хотя пандемия коронвируса в России в самом разгаре. Использование масок, напомнила Попова, было обязательным условием для проведения мероприятия.

Напомним, что днем ранее, 3 июня, на ПМЭФ-2021 Петербург заключил несколько важных договоров, среди которых строительство второй очереди аэропорта Пулково, новая инфекционная больница, создание Витебской развязки и технологической долины «Невская дельта» совместно с СПбГУ. Общая сумма инвестиций составила около 200 млрд рублей.

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