Выступление Путина, льготная ипотека, договор на 868 млрд, соглашение с «Мегалайн», инвестиции в городские проекты на 200 млрд — третий день ПМЭФ-2021 в Петербурге

В пятницу, 4 июня, в Северной столице продолжается ежегодный Петербургский международный экономический форум. Среди главных событий третьего дня ПМЭФ-2021 — выступление президента Владимира Путина и заключение крупнейшего договора на 868 млрд рублей.

В своем выступлении глава государства прокомментировал текущую эпидемиологическую и экономическую ситуацию в России, а также рассказал о путях развития для страны. Путин напомнил о том, что отечественные строители завершили укладку первой нитки газопровода «Северный поток — 2» и «Газпром» уже готов пустить по трубам газ.

Кроме того, по мнению Путина, Россия должна разработать условия вакцинации для иностранных граждан — прививки отечественными препаратами для приезжих, однако, будут платными. Владимир Владимирович также поручил усилить борьбу с безработицей и запустить программу содействия занятости молодежи.

Одним из главных предложений президента стало продление льготной ипотеки до июля 2022 года, поскольку так резко закрывать программу, считает политик, нельзя. Ключевую ставку при этом поднимут с 6,5% до 7%, а максимальная сумма кредита будет для всех одинаковой – три миллиона рублей.

Конкретно для Петербурга третий день форума также имел важное значение. Комитет по инвестициям Петербурга и компания «Мегалайн» подписали соглашение о реализации двух крупных проектов — по развитию территории бывшей строительной площадки защитных сооружений «Горская» и строительству транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). Инвестиции в оба проекта составят 236 млрд рублей. Реализовать смелые планы намерены в ближайшем будущем.

Помимо прочего, «Мегалайн» совместно «Зингер Девелопмент» презентовали еще один проект, получивший название «Залив островов». Это должен быть искусственный намывной остров с последующей комплексной застройкой — жилой, коммерческой и социально-культурной. Объект появится в пяти километрах от «Лахта-центра».

Не отстает в экономических перспективах и Ленинградская область: на ПМЭФ-2021 сегодня подписали самое крупное для региона соглашение. В строительство газохимического комплекса в Усть-Луге вложат 868 миллиардов рублей.

Также 4 июня глава Петербурга Александр Беглов, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, руководитель Калининградской области Антон Алиханов и генеральный директор АО «ИК «РЖД-Инвест» Иван Григорович договорились о совместной работе над развитием российской Балтики. Масштабный проект подразумевает создание туристических маршрутов и объектов на отечественном побережье Балтийского моря. Помимо прочего, это позволить существенно увеличить поток туристов, приезжающих в регионы Балтики.

Но хотя успех форума поражает, поведение участников и организаторов раскритиковала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она возмутилась тем, что многие посетители игнорируют защитные маски, хотя пандемия коронвируса в России в самом разгаре. Использование масок, напомнила Попова, было обязательным условием для проведения мероприятия.

Напомним, что днем ранее, 3 июня, на ПМЭФ-2021 Петербург заключил несколько важных договоров, среди которых строительство второй очереди аэропорта Пулково, новая инфекционная больница, создание Витебской развязки и технологической долины «Невская дельта» совместно с СПбГУ. Общая сумма инвестиций составила около 200 млрд рублей.