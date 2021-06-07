На станции «Горный институт» начали возводить платформы

Первые пассажиры пройдут по платформе в 2024 году. Фото: скриншот "Петербургский метрополитен"

Первые пассажиры пройдут по платформе в 2024 году. Фото: скриншот "Петербургский метрополитен"

Рабочие приступили к обустройству платформ на будущей станции метро «Горный институт» в Северной столице.

Об этом сообщается в сообществе «Петербургский метрополитен» в социальной сети «ВКонтакте».

Строители уже залили часть подпорной стены в левом станционном тоннеле. Сверху будет залито перекрытие, которое станет платформой. Первые пассажиры пройдут по платформе в 2024 году.

Напомним, станция метро «Горный институт» станет продолжением Правобережной (оранжевой) линии. На момент запуска она станет конечной станцией ветки. Планировалось, что станция будет открыта в 2023 году, но сейчас срок сдачи перенесен на декабрь 2024 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге к 2032 году планируют построить не менее восьми станций метро.