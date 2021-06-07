Северная периферия циклона принесет в Петербург жару до 27 градусов

Сегодня столбики термометров покажут от +25 до +27 градусов. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Сегодня столбики термометров покажут от +25 до +27 градусов. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Понедельник в Петербурге обещает быть жарким. Синоптики прогнозируют, что температура воздуха поднимется до +27 градусов. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса.

По данным синоптика, 7 июня над городом будет царить северная периферия циклона. Ожидается переменная облачность, но существенных осадков пока не будет. Но уже в Ленобласти местами пройдут небольшие дожди и грозы.

Сегодня столбики термометров покажут от +25 до +27 градусов. В Ленобласти температурный разброс немного больше: от +23 до +28 градусов.

Ветер подует северо-восточный, он разгонится до 4-9 метров в секунду. При грозе он станет порывистым.

«Атмосферное давление будет слабо расти и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы», — заключил Леус.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге с понедельника ухудшится погода.