Наезды на пешеходов, ложные минирования, уличный стриптиз и грабеж: Петербург — лидер по «пьяным» преступления

Согласно заключению экспертов компании «Delta Системы безопасности», лидером среди российских городов по количеству преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, стала Северная столица.

Примечательно, что первая строчка в этом сомнительной престижности рейтинге достается Санкт-Петербургу не впервые: город лидирует по числу «пьяных» правонарушений уже три года подряд. При этом если в 2019 году на Северную столицу приходилось 23% от всех случаев преступлений, совершенных под воздействием алкоголя, то в 2021-м уже 25%. То есть, каждое четвертое «нетрезвое» преступление в России приходится на петербуржца.

Ухудшение показателей, которое, кстати, коснулось и других городов, эксперты объясняют негативным влиянием пандемии и её последствий: длительных ограничений и постоянного стресса.

Вероятно, эмоциональное напряжение жителей города на Неве сильнее, чем в других городах. Может быть, это связано с климатическими условиями, из-за которых справляться со стрессом труднее. Перечислять возможные причины такого положения вещей можно долго, но факт остается фактом: «пьяные» преступления с пугающей регулярностью появляются в сводках новостей.

Буквально вчера вечером нетрезвый таксист « прокатил » на капоте мужчину возле дома №7 по Пулковской улице. Причем водитель не обращал никакого внимания на крики «пассажира» и остановился, только когда врезался в столб.