Наезды на пешеходов, ложные минирования, уличный стриптиз и грабеж: Петербург — лидер по «пьяным» преступления

Согласно заключению экспертов компании «Delta Системы безопасности», лидером среди российских городов по количеству преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, стала Северная столица.
Примечательно, что первая строчка в этом сомнительной престижности рейтинге достается Санкт-Петербургу не впервые: город лидирует по числу «пьяных» правонарушений уже три года подряд. При этом если в 2019 году на Северную столицу приходилось 23% от всех случаев преступлений, совершенных под воздействием алкоголя, то в 2021-м уже 25%. То есть, каждое четвертое «нетрезвое» преступление в России приходится на петербуржца.
Ухудшение показателей, которое, кстати, коснулось и других городов, эксперты объясняют негативным влиянием пандемии и её последствий: длительных ограничений и постоянного стресса.
Вероятно, эмоциональное напряжение жителей города на Неве сильнее, чем в других городах. Может быть, это связано с климатическими условиями, из-за которых справляться со стрессом труднее. Перечислять возможные причины такого положения вещей можно долго, но факт остается фактом: «пьяные» преступления с пугающей регулярностью появляются в сводках новостей.
Буквально вчера вечером нетрезвый таксист «прокатил» на капоте мужчину возле дома №7 по Пулковской улице. Причем водитель не обращал никакого внимания на крики «пассажира» и остановился, только когда врезался в столб.
А в Сестрорецке пьяный лихач за рулем «Рэндж Ровера» едва не задавил отдыхающих на пляже «Дюны». Как пишут очевидцы, детям даже пришлось убегать от дрифтующего внедорожника.
Кроме того, от нетрезвых людей часто поступают подозрительные звонки. Поздней ночью 2 июня неизвестная позвонила в полицию и заявила о готовящихся взрывах по нескольким адресам. Стражи порядка оперативно вычислили адрес, с которого поступило обращение и задержали в квартире в Невском районе 51-летнюю пьяную женщину.
Печальное множество случаев с ножевыми и огнестрельными ранениями, а также ожогами или сильными побоями, например, молотком для мяса появляются в сводках новостей с тревожащей регулярностью.
Порой нетрезвые горожане грубо нарушают общественный порядок: в конце мая две девушки устроили сеанс эротических танцев на улице Рубинштейна — вероятно, после ночи активных возлияний.