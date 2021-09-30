Петербург планирует получить 1 трлн рублей доходов в 2024 году

Петербург планирует получить 1 трлн рублей доходов в 2024 году
На следующей неделе в Смольном рассмотрят проект городского бюджета на 2022-2024 годы. Фото: сайт Смольного

Доходы Петербурга в триллион рублей официально запланированы в бюджете на 2024 год.

Об этом губернатор Александр Беглов сообщил в эфире телеканала 78. По его словам, на следующей неделе в Смольном рассмотрят проект городского бюджета на 2022-2024 годы, после чего документ внесут на рассмотрение ЗакСобрания.

«Это первый официальный финансовый документ Петербурга, где в графе «Доходы города» в 2024 году значится 1 триллион рублей. Мы поставили перед собой такую цель в 2019 году», — заявил градоначальник.

Беглов добавил, что городской бюджет сохранит социальную направленность. В 2022 году, в том числе, планируется на 62% увеличить финансирование жилищных программ — до 45,6 млрд рублей. Также в 2022 году направят 125,8 млрд рублей на развитие транспортной системы.

Кроме того, Смольный собирается привлечь 24,1 млрд рублей на создание транспортной развязки ЗСД в районе Шкиперского протока, строительство Витебской развязки и обновление подвижного состава «Горэлектротранса».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что корректировка бюджета увеличит доходы Петербурга на 131 млрд рублей.

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