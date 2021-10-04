В Петербурге из зала суда отпустили мигранта, нанесшего удары ножом своим обидчикам

Мужчину из Таджикистана отпустили сразу после оглашения приговора с учетом, проведенного времени под стражей, сообщает пресс-служба судов Петербурга.

19 декабря 2020 года Сайруддин Хикматов приобретал сигареты у киоска на бульваре Новаторов, но так как у продавца не оказалось сдачи, замешкался. Другие мужчины в очереди стали его торопить, а потом и вовсе начали оскорблять по национальному признаку. Перепалка перешла в драку, Хикматов достал нож и ударил одного обидчика четыре раза и несколько раз второго. Затем сел в автомобиль и уехал с места происшествия.

Гражданин Таджикистана признает, что телесные повреждения потерпевших – результат его действий. На территории России находится легально, трудится, помогает родным на родине и готов к возмещению вреда пострадавшим.

В связи с этим суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 1 месяц в исправительной колонии общего режима. Но с учетом времени, которое мужчина уже провел под стражей, его отпустили в зале суда.

Отмечается, суд взыскал с Хикматова в пользу потерпевшего Т. 200 тыс. рублей, в пользу А. 30 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb писала, подозреваемый в убийстве трех студенток из Башкирии в Оренбуржье, оказал сопротивление при задержании и был госпитализирован.