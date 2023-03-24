Медведев рассказал, каких уехавших звезд поймут и простят

Много споров ведется по поводу тех, кто после начала специальной военной операции решил покинуть страну. Особое внимание уделяется уехавшим звездам. Так вот, по мнению зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева, уехавшие из России исполнители больше потеряли.

Политик высказал мнение, что у них за границей нет аудитории, поэтому, скорее всего, они будут возвращаться. При этом он обратил внимание, что нельзя не учитывать гражданскую позицию того или иного музыканта.

В том случае, если это только набор эмоций — «Бог с ними», а вот если это уже активная деятельность против страны — то принимать такое нельзя, сказал Медведев.

Как пишут РИА Новости, по мнению Медведева, критиковать власть можно и нужно, однако аморально и теперь уголовно наказуемо критиковать солдата, защищающего страну.