В России думают о регулировании даркнета

В России теперь на повестке дня стоит вопрос о урегулировании деятельности в теневой части интернета — даркнета. Говорят, что использование специальных браузеров будет незаконным.

Так, Антон Горелкин — Замглавы комитета Госдумы по информационной политике считает нужным признать незаконной деятельностью использование даркнета. Сейчас под вопросом то, какие санкции будут предусмотрены в случае нарушения закона.

Как говорит Горелкин, даркнет — некая территория вседозволенности и логово киберпреступников, а значит это нужно признать незаконным.

Ранее сообщалось, что из Сочи в Абхазию отправилась первая «Ласточка». Пока в тестовом режиме. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Также стало известно, что впервые с 2019 года из Петербурга в Шанхай будут летать прямые рейсы. Такая информация появилась в телеграм-канале петербургского аэропорта.