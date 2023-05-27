В Петербурге два здания признали региональными памятниками

В Санкт-Петербурге свой официальный статус получили два новых памятника регионального значения. Теперь архитектурные сооружения будут нести в себе еще большую значимость.

Первый новоиспеченный памятник — доходный дом генерал-майора Ильи Ростовцева на углу Невского проспекта и улицы Рубинштейна. История этого здания тянется еще с первой половины XVIII века.

Сооружение со знаменитой булочной Филиппова и фотоателье Таубе до сих пор используется. Сейчас здесь размещены торговые организации и даже жилые помещения.

Второе сооружение, признанное памятником регионального значения, — Дом В.И. Яковлева и В.Г. Васильева. В здании на 15-й линии Васильевского острова в ХХ веке проживали известные ученые-геологи. Теперь их жилье наградили ценным статусом. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Сейчас указанное архитектурное строение не просто носит историческую функцию, но и остается многоквартирным жилым домом.