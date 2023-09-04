Малькевич стал советником губернатора Петербурга

Малькевич стал советником губернатора Петербурга
Фото: Baltphoto / Андрей Пронин

Пост советника губернатора Петербурга занял Александр Малькевич. Об этом заявили в Смольном.

Александр Малькевич перестал быть гендиректором телеканала «Санкт-Петербург» и был назначен советником губернатора Петербурга по работе с новыми регионами России. По решению совета директоров его место заняла Екатерина Ходаринова, а сам Малькевич будет работать на общественных началах. Информацией об этом поделились в пресс-службе администрации Северной столицы.

О кадровых перестановках стало известно на рабочем совещании городской администрации. Отмечается, что назначенная Ходарина ранее занимала пост заместителя Малькевича по информационному вещанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге назначен новый вице-губернатор по ЖКХ. В администрации Петербурга назначили нового вице-губернатора, ответственного за ЖКХ, это Евгений Разумишкин, ранее возглавлявший администрацию Красногвардейского района Северной столицы.

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